2020/11/29 | 11:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركي (CIA)، جون برينان، اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زاده، بـ"العمل الإجرامي"، معتبرا أن ما حدث "انتهاك صارخ للقانون الدولي".



وقال برينان في تدوينة تابعها "ناس"، (29 تشرين الثاني 2020)، إنه "إذا كانت سلطات أي دولة وراء عملية الاغتيال، فإن "هذا العمل الإرهابي للدولة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأكد أن ما وقع "كان عملا إجراميا ومتهورا للغاية.



يمكن أن تتمخض عنه عمليات انتقام، ما يؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع الإقليمي".

وقال برينان، إنه لا يعرف ما إذا كان اغتيال فخري زاده قد تمت الموافقة عليه أو تنفيذه من قبل سلطات أجنبية، مضيفا أن "مثل هذا العمل من إرهاب الدولة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيدفع الدول الأخرى لشن هجمات مميتة على المسؤولين الأجانب".

وشدد برينان على أن "هذا الاغتيال يختلف كثيرا عن الضربات ضد قادة التظيمات والجماعات الإرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، وهي ليست دولا ذات سيادة، هم مقاتلون غير شرعيين بموجب القانون الدولي، ويمكن استهدافهم من أجل وقف الهجمات الإرهابية المميتة".

This was a criminal act & highly reckless.



It risks lethal retaliation & a new round of regional conflict.Iranian leaders would be wise to wait for the return of responsible American leadership on the global stage & to resist the urge to respond against perceived culprits.



https://t.co/0uZhyBTM3S

— John O.



Brennan (@JohnBrennan) November 27, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير المخابرات الأميركي السابق ’غاضب’ من اغتيال العالم الإيراني!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير المخابرات الأميركي السابق ’غاضب’ من اغتيال العالم الإيراني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).