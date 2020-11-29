وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار يتوقع ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد اخبار متفائلة حول لقاح كورونا

2020/11/29 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعَ وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية مطلع العام المقبل (2021)، مشدد على ان العراق لم يطلب من اوبك الاستثناء من قرار تقليص الانتاج، وفيما اكد مساعي الوزارة لإبرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق … Readmore

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