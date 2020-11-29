2020/11/29 | 11:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لم يخطر ببال عائلة العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة أن نهاية دعوة الغداء عند أهل زوجته ستكون اغتيال الرجل، أمام ناظري زوجته وقبل وصوله إلى طهران في طريق العودة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل دقيقة عن هجوم اغتيال العالم النووي الايراني قرب طهران {صور}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل دقيقة عن هجوم اغتيال العالم النووي الايراني قرب طهران {صور}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).