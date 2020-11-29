اليوم.. مباريات الدوري الاسباني بينهما برشلونة

2020/11/29 | 11:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} تُقام اليوم الاحد، عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة (11) من عمر مسابقة الليغا، والذي يحمل لقبه فريق ريال مدريد.

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