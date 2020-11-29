الاعرجي يترأس وفد أمني كبير لفريق ازمة الطوارئ في ذي قار

2020/11/29 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قوة عسكرية كبيرة، في طريقها إلى محافظة ذي قار، لفرض الأمن، في مركزها مدينة الناصرية، بعد وقوع اشتباكات، وخروقات أمنية، خلال اليومين السابقين.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “قوة عسكرية كبيرة، من ناقلات وآليات، وجُند على الطريق الدولي السريع قادمة مِن بغداد في طريقها إلى مدينة الناصرية”.

وترأس مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي وفداً امنياً كبيراً لفريق ازمة الطوارئ والذي توجه صباحاً الى ذي قار.

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