لجنة نيابية تعد تقريرا حول المنهاج الوزاري يتضمن الإخفاق الحكومي

2020/11/29 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادأعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ، الأحد، أنها بصدد إعداد تقرير مفصل حول المنهاج الوزاري ، مشيرة الى ان اللجنة ستقوم بدورها بعرض الاخفاقات الحكومية .وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة قدمت منهاجا وزاريا فقط”، مبينا ان “لجنة التخطيط في مرحلة إعداد تقرير حول المنهاج الوزاري وعرضه على السادة أعضاء مجلس النواب”.وأضاف الخالدي، أن “التقرير يتناول الاخفاقات التي مرت بها الحكومة خلال ستة أشهر الحالية”.ويرى سياسيون أن البرنامج الحكومة لم يطبق منه شيء على ارض الواقع بل تفاقم الوضع اكثر من السابق، مشيرين الى ان جميع المؤشرات تؤكد ان الوضع نحو الأسوأ منذ زيارة الكاظمي الى واشنطن.



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