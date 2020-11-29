نائب جمهوري : لقد سئمنا من اكاذيب ترامب وعدم اعترافه بنتيجة الانتخابات

2020/11/29 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …هاجم النائب الجمهوري دنفر ريجلمان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزملائه الجمهوريين في الكونغرس متهما اياهم بالتورط الهائل في رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات معبرا عن سئمه من اكاذيب ترامب ومماطلاته.ونقلت مجلة فوربس الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ريجلمان وهو واحد من عشرة جمهوريين اعترفوا بفوز جو بايدن قوله إن “رفض الجمهوريين الاعتراف بالنتيجة هو مناورة لمجرد جني أموال لانتخابات عام 2024 وهو امر غير أخلاقي تمامًا” ، مضيفا أنه ” تحدث إلى 30 أو 40 عضوًا من الحزب الجمهوري في الكونغرس وقد اعترفوا سرا بالنتيجة رغم الصمت العام”.واوضح أن ” الجمهوريين الذين ظلوا مخلصين لترامب قلقون بشأن مهام اللجنة ، وهم قلقون بشأن الفريق، لأن الانفصال عن ترامب يمكن أن يكلفهم حياتهم المهنية وهو امر أكثر أهمية من الحقائق وهذا هو جوهر الأمر بهذه البساطة “.وبينت المجلة أن ريجلمان الذي خسر انتخاباته التمهيدية من قبل منافس محافظ اجتماعيًا في وقت سابق من هذا العام بعد أن تعرض لانتقادات بسبب إدارته حفل زفاف للمثليين ، قال إنه كان “مخطئًا بشدة” لاعتقاده أن الحزب الجمهوري كان حزب “عش ودع غيرك يعيش” ، مشيرًا انه ليس من حق اي احد ان يملي على الناس كيف يعيشون كما يفعل الحزب الجمهوري الان”.واشار الى أن ” ترامب كان متمسكا بالسلطة بشكل يائس من اجل البقاء لدرجة أنه نسي أنه كان يخدم الناس وليس نفسه ، منوها الى أن ترامب لم يخدم أي شيء سوى نفسه ، عندما يتحدث عن أعماله وما فعله”، مشددا على انه ” يشعر بالسأم والملل من اكاذيب ترامب وحزبه “.



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