كربلاء المقدسة تحفر 3274 بئرا لري مشاريعها الزراعية بالصحراء

2020/11/29 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتجهت محافظة كربلاء خلال السنوات

الماضية الى المناطق الصحراوية وأنشأت

فيها مئات المشاريع الزراعية التي تختص

بزراعة الحنطة والخضر والبساتين التي

اعتمدت على الابار في ري هذه المشاريع

وحققت نجاحا باهرا و

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