تراجع التعليم في بلاد الرافدين

2020/11/29 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيث الدباغ

يعد التعليم منذ فجر الحضارات والى

يومنا هذا ذا اهمية اساسية في حياة

الانسان وتطورها وتقدمها، لأنه الشمعة

التي تنير ظلمة حياته من خلال زرع قيم

وافكار واخلاق تتناسب مع مكانة

الانسان،

الذي

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