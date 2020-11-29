رئيس الوزراء يشكل خلية لإدارة الأزمة بمحافظة ذي قار

2020/11/29 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم

الأحد، تشكيل خلية لإدارة الأزمة

بمحافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن

القومي قاسم الأعرجي.





وذكر مكتب رئاسة الوزراء أن رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي ، شكل خلية

لإدارة ال

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