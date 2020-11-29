الحشد الشعبي: اغلقنا 3 ممرات تسلل سرية لداعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/11/29 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن اغلاق 3 ممرات تسلل سرية لداعش الارهابي على الحدود مع صلاح الدين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الحشد الشعبي رغم الاجواء المناخية السيئة جدا على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم ووصولا الى منطقة الميتة نجح من تحديد 3 ممرات تسلل سرية لخلايا داعش الارهابي ونجح في اغلاقها من خلال نشر نقاط مرابطة متقدمة”.واضاف الحسيني،ان” وجود الحشد الشعبي على مناطق واسعة م الحدود بين ديالى وصلاح الدين خاصة من جهة الميتة وبقية المناطق احبط تسلل عشرات من ارهابيي داعش الى عمق المحافظة من خلال حاوي العظيم”، لافتا الى ان “احباط كل عملية تسلل تعني ايقاف عملية ارهابية متوقعة في مدن وقرى ديالى “.واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي ماض في ستراتيجية اغلاق ممرات التسلل وزيادة قدرات مسك الحدود لانهاء لاي نشاط لخلايا داعش الارهابي”.انتهى/ 25 ف

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