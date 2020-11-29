2020/11/29 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

2 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، ان حزبه لديه معلومات بشأن الملف النفطي في الإقليم، لكن لا علم لديه بعقد الـ 50 عاما مع تركيا.

وردا على سؤال لمراسل ( إن آر تي) قال طالباني، في لقاء صحفي، مساء أمس السبت، 28 تشرين الثاني 2020، قال طالباني، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، على علم إلى حد ما بالملف النفطي، لكن لا يعلم بخصوص مسألة عقد الـ 50 عاما مع تركيا.

وأضاف انه تم تشكيل لجنة من 3 شخصيات لمتابعة كافة الأمور غير القانونية التي تحدث في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

جدير بالذكر ان رئيس إقليم كوردستان، كشف منتصف الشهر الجاري، للمرة الأولى عن الاتفاق النفطي لمدة 50 عاما مع تركيا، حيث أفاد بانهم اتفقوا مع تركيا بخصوص مسألة النفط لمدة 50 عاما، لكن أوضح ان ذلك الاتفاق لن يؤثر على اتفاق أربيل مع بغداد بشأن النفط.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني: الاتحاد الوطني لا علم لديه باتفاق الـ 50 عاما مع تركيا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني: الاتحاد الوطني لا علم لديه باتفاق الـ 50 عاما مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).