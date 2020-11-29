كركوك.. مدرسو التعليم الكوردي ينظمون اعتصاما مع اعلان بدء الدراسة

2020/11/29 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نظم عدد من مدرسي التعليم الكوردي في محافظة كركوك، الاحد، اعتصاما لعدم توزيع رواتبهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وافاد مراسل NRT، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) بان "عدد من المدرسين والمعلمين نظموا اعتصاما في كركوك، احتجاجا على بدء العام الدراسي الجديد وعدم استلام رواتبهم اسوة باقرانهم في المحافظة".

ونقل مراسل NRT عن المحتجيم قولهم، "بان حكومتي بغداد وكوردستان لم تسلم رواتب مدرسي التعليم الكوردي اسوة بباقي المديريات في الدراسات العربية والتركمانية"، محملين "حكومة الاقليم المسؤولية بالوقوف امام نقل رواتبهم الى الحكومة الاتحادية".

واعلنت وزارة التربية، بدء العام الدراسي الجديد، بعد استكمال الاجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة.

A.Sh

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