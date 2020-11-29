المركزي العراقي يطلق مشروع الجباية الإلكترونية لصندوق الإسكان

2020/11/29 | 11:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلق البنك المركزي العراقي مشروع الجباية الإلكترونية لصندوق الإسكان؛ تزامناً مع التوجه لدعم برامج الحكومة الإلكترونية.وقال البنك المركزي، في بيان له، إن إطلاق مشروع الجباية الإلكترونية من الممكن أن يساهم في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها …

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