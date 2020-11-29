رئيس الوزراء العراقي يعلن أعضاء خلية إدارة الأزمة في محافظة ذي قار ومهامها

2020/11/29 | 11:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ)؛ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض النهوض بواقع محافظة ذي قار.وقال الكاظمي، في بيان صادر …

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