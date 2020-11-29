مطالبات نيابية بحسم ميناء الفاو واحالته لشركات عالمية

2020/11/29 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

طالب النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي ، الأحد، وزارة النقل القيام بواجباتها باحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركات عالمية للنهوض بالمشروع.

وقال المياحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك ملفات مهمة في مشروع الفاو منها ملفات البنى التحتية والاسكان والطاقة يمكن ان تصنف على اكثر من شركة للمضي بالعمل بها مع الالتزام بالتصاميم الفنية”.

وأضاف ان “أهمية مشروع ميناء الفاو الكبير تكمن في تعظيم يرادات الدولة وتعزيز موقع العراق الاقتصادي في المنطقة وتوفير الايدي العاملة ومعالجة المشاكل الكبيرة على مستوى الايرادات والتوجه لدعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة الجنوبية والبصرة بالاخص”.

وكان رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ، وليد السهلاني اعرب في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن قلقه من تأخر إنجاز ميناء الفاو الكبير ، داعيا وزير النقل ناصر بندر الشبلي والجهات المعنية الى الإسراع بارام العقود مباشرة مع الشركة التي تتوفر فيها الخصائص.



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