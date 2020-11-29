الصناعة تجهز الموظفين بالأبـواب والشبابيـك بأسعـار تنافسيـة والتقسيـط

2020/11/29 | 11:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنـت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن إستعدادها لتجهيز موظفي الدولة والمواطنين بمنتجاتها من الأبواب والشبابيك المصنعة من مادتي الألمنيوم والـ ( pvc ) .وقـال مدير عام الشركة أحمـد ريحـان في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة تمتلك خط إنتاجي وكادر فني متخصص لإنتاج الأبواب والشبابيك المختلفة والكاونترات والمعارض والمكتبات والقواطع ومن مادتي الألمنيوم والـ (pvc ) وهي مستعدة لتجهيز موظفي الدولة بهذه المنتجات بأسعار متدنية وبالتقسيط المريح وحسب الضوابط والتعليمات دعماً من الشركة لهذه الشريحة وتشجيعا منها للمنتوج المحلي”.وأضاف ريحان، أن “الشركة ستقوم بتجهيز المواطنين بالمنتجات ذاتها بأسعار مدعومة”، مبينا أنه “بإمكان الراغبين من الموظفين والمواطنين بشراء المنتجات المذكورة مراجعة قسم التسويق في مقر الشركة العامة للصناعات الهيدروليكيـة”.



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