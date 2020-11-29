القانونية النيابية: تأخير إرسال الموازنة يؤشر خللا فادحا بعمل الحكومة

2020/11/29 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين العقابي

المعلومة / بغداد ..حذرت اللجنة القانونية النيابية , الاحد , الحكومة من استمرار التأخر في ارسال الموازنة للعام المقبل , عادة التاخير يؤشر خللا فادحا بعمل الحكومة وتقصيرا في التزامها بالتوقيتات الدستورية.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تأخير إرسال الموازنة يؤشر خللا فادحا بعمل الحكومة وتقصيرا في التزامها بالتوقيتات الدستورية إزاء مصلحة المواطنين العليا , إضافة الى ان المدة التي حددها قانون الإدارة المالية للحكومة لإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان لدراستها وإقرارها”.وأضاف العقابي، أن “خطاب رئيس الوزراء الأخير الذي أعلن عجز الحكومة عن تأمين الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة ، وقد نسي الرئيس أو تناسى أن حكومته لم ترسل الموازنة إلى البرلمان لغاية الآن رغم مرور ٤٥ يوما على الموعد المحدد لها ” .واوضح ان ” من أبرز أولويات الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وهي مدعوة لتضمين قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ خطة تقشف واضحة ومحددة عبر تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وتقليل النفقات غير الضرورية كالايفادات والصيانة والأثاث والمنافع العامة ، وتعظيم الإيرادات غير النفطية” .انتهى /25م

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