اللجنة المالية: الحكومة لا تهتم بغير العاملين في القطاع العام

2020/11/29 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانتقدت اللجنة المالية النيابية، اداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بدعم الشرائح المهمشة بالمجتمع.

وقال عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي، في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن الوضع المالي في العراق ينزلق بمنحدر شديد الخطورة قد يؤدي بالبلد الى حدوث فوضى عارمة.

وأضاف أن "المشاريع التنموية في عموم العراق متوقفة وجل ما تقوم به الحكومة هو الاقتراض لتأمين مرتبات القطاع العام دون الاكتراث لوضع العاملين في القطاع الخاص.

وأكد الدراجي على "ضرورة قيام الحكومة بإجراءات وحلول واقعية من شأنها انتشال الاقتصاد العراقي من واقعه المزري".

وأشار الى أن "اللجنة المالية اعتمدت الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة وكذلك قدمت 33 اجراءاً لتعظيم إيرادات الدولة وتقليل النفقات العامة".





ولفت الى أن "الورقة البيضاء تخلو من التوقيتات الزمنية الخاصة بالحلول الاقتصادية ولا تحدد من المؤسسات التي تقوم بهذه الحلول فهي اشبه بورقة بحثية".

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