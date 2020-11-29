المالية: انفاق الرئاسات الثلاث خلال 9 شهور بلغ 3.58 تريليون دينار

2020/11/29 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة المالية، أن انفاق الرئاسات الثلاث من بداية العام وحتى أيلول الماضي بلغ 3.58 تريليون دينار.

وقالت الوزارة في تقرير الانفاق الشهري لغاية أيلول الماضي، وحصلت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الموازنة الاجمالية لمجلس النواب بلغت 313.6 مليار دينار ورئاسة الجمهورية 30.2 مليار دينار ومجلس الوزراء 3.24 تريليون دينار.





ونوهت إلى أن انفاق وزارة المالية كان الأعلى 14.3 تريليون دينار وبعدها وزارة الداخلية 8.5 تريليون دينار ومن ثم وزارة الدفاع بمبلغ 5 تريليونات دينار.





ووفقا لوزارة المالية، فان العجز خلال هذه الفترة، بلغ 13.2 تريليون دينار.





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