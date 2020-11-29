ائتلاف العبادي: نرفض الصدامات وإراقة الدماء

2020/11/29 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الأحد، من “جر الشارع إلى معركة”، على خلفية الأحداث في مدينة الناصرية.

وذكر الائتلاف في بيان “نعرب عن رفضنا لأي صدامات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها، ولأي إراقة دم بريء أو تخريب يهدد الإستقرار المجتمعي والأمني برمته، ونحذر من جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى الخطر”.

وأضاف، “ويؤكد النصر على حق التظاهر السلمي، وحق جميع القوى والشرائح السياسية بالتعبير عن رؤاها ومشاريعها دونما فرض إرادة، ويدعو الجميع للإحتكام إلى عملية إنتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية لبناء معادلة حكم وطني قادر على إخراج البلاد من أزماتها”.

وطالب الائتلاف وفقا لبيانه، الحكومة “بممارسة مسؤولياتها بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبسط الأمن وتطبيق العدالة”.

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