ائتلاف النصر يحذر من جر الشارع للصدامات ويطالب الحكومة ببسط الأمن

2020/11/29 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب ائتلاف النصر، الذين يتزعمه رئيس

الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الأحد،

29 تشرين الثاني، 2020، عن رفضه لأي صدامات

سياسية ومجتمعية تجر الشارع لمعارك

تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى الخطر.

وقال الائتل

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