عدسة واع توثِّق التزام التلاميذ بالإجراءات الصحية في المدارس

2020/11/29 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

تصوير – صفاء علوان

وثّقت وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل التلاميد والطلبة في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

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