لا تفارق الرؤساء الأميركيين.. حقائق عن 'كرة القدم النووية'

2020/11/29 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

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الحقيبة التي ترافق الرئيس الأميركي في جولاته

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وسائل إعلام أميركية، حقائق عن الحقيبة التي لا تفارق الرؤساء الأميركيين، والتي أطلق عليها "آلة يوم القيامة" أو "كرة القدم النووية"، والتي تمنحه القدرة على البدء بإطلاق هجوم نووي من أي مكان يكون فيه أرضا وجوا.

وأرجعت بعض المصادر سر تسميتها بـ"كرة القدم النووية" إلى خطة هجوم نووي قديمة، كانت تحمل رمز "دروب كيك"، وهي إحدى الحركات التي تشتمل عليها لعبة كرة القدم الأميركية، ولتنفيذ النسخة النووية من الدروب كيك، فلا بد من وجود كرة قدم تليق بها، تمثلت بالحقيبة، أما الصحفي السابق في صحيفة "واشنطن بوست"، مايكل دوبس، وصف الحقيبة بأنها "آلة يوم القيامة" القادرة على تدمير العالم بأسره.

ورغم غموض تاريخها، ترجح مجلة أميركية ارتباط ظهورها بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، في عهد الرئيس جون كينيدي، فيما أعادت قناة تلفزيونية تاريخ الحقيبة النووية إلى خمسينيات القرن الماضي، إبان عهد الرئيس السابق، دوايت آيزنهاور.

وتشير المجلة إلى ما يعرف باسم مذكرة كينيدي، التي اقترحت إنشاء نظام للتحقق من هوية القائد العام للقوات المسلحة، لدى إصداره أوامر تنفيذ هجوم نووي، ما يعتقد بأنه السبب وراء ظهور الحقيبة.

ورغم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد هدد زعيم كوريا الجنوبية، كيم جونغ أون، بأنه يمتلك "زرا" نوويا "أكبر بكثير وأكثر قوة"، إلا أن تلك الحقيبة لا تحوي ذاك الزر "الكبير" الذي يعتقد البعض بوجوده.

وتتكون الحقيبة النووية من هيكل قوي من الألومنيوم، مغطى بالجلد الأسود، فيها جهاز اتصال مربوط بالبنتاغون، يستخدمه الرئيس للتواصل وإثبات شخصيته عندما يرى ضرورة لشن هجوم نووي، ويوجه الأوامر التي يتابع البنتاغون تنفيذها.

وتحمل الحقيبة، بالإضافة إلى جهاز الاتصال، كتابا أسود اللون يحمل خيارات توجيه الضربات، ورمز التحقق من شخصية الرئيس، وكتيبا لإجراءات الطوارئ.

ولا يمكن تشغيل الحقيبة النووية وإتمام مهمة التحقق من هوية الرئيس دون استخدام الرمز السري الخاص به، والمثبت على بطاقة ترافق الرئيس، يطلق عليها اسم "البسكويتة النووية"، ويبلغ وزنها نحو 20 كيلوغراما.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن المساعد المكلف بحمل الحقيبة النووية يخضع لتقييمات نفسية مكثفة للتوثق من أنه على مستوى المهمة فائقة الحساسية.

ووفقا لـ"سي.أن.أن"، فانه يجب على المساعد الذي يحمل الحقيبة النووية مرافقة الرئيس بشكل وثيق، بما يشمل مرافقة الرئيس في المصعد، والبقاء في ذات الطابق الفندقي الذي يقيم فيه الرئيس في رحلاته.

وتمنح الحقيبة الرئيس الأميركي خيارات مبسطة لشن هجوم نووي، تتراوح ما بين القضاء على جميع أعداء الولايات المتحدة بضربة واحدة، أو توجيه ضربة محددة نحو مواقع معينة، كموسكو أو بيونغ يانغ أو بكين.

وتم رصد الحقيبة النووية في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية، موسكو، عام 1988، برفقة الرئيس الراحل، رونالد ريغان، بينما ظهر نظيره، ميخائيل غورباتشوف، برفقة مساعد يحمل حقيبة مشابهة إلى حد كبير.

وأفاد موقع "بيزنس إنسايدر" ان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، إضاع بطاقته النووية "البسكويتة" لعدة أشهر عام 2000، ما أثار الذعر في أروقة البيت الأبيض والبنتاغون آنذاك.

كما تعرض الرئيس الأسبوف رونالد ريغان لمحاولة اغتيال عام 1981، ونقل إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن، ما أدى إلى فصله عن معاونه العسكري.

وجرد ريغان من ملابسه قبل دخوله غرفة العمليات، ما أدى إلى العثور على البسكويتة النووية ملقاة في كيس بلاستيكي كما لو كانت قمامة تخلص منها أحدهم.



ولحسن الحظ لم تلفت البطاقة انتباه أحد آنذاك، وتسببت البسكويتة آنذاك بنزاع ما بين مساعدي ريغان ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" الذي تحفظ عليها ضمن الأدلة المصاحبة لإطلاق النار على الرئيس.

وتشير تقارير إلى أن الرئيس السابق، جيمي كارتر، كان قد نسي البسكويتة النووية في بدلته التي أرسلها، وقتها، إلى "الغسل الجاف"، أما أكثر المواقف إثارة للجدل فقد كان ظهور "كرة القدم النووية" في منتجع مارالاغو، بولاية فلوريدا، الذي عادة ما يرتاده ترمب لممارسة لعبة الغولف المفضلة لديه.

ر.إ

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