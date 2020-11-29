امتلاء 7 من وديان الحدود شرق ديالى.. الوضع لايزال تحت السيطرة

2020/11/29 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاحد، عن امتلاء 7 من وديان الحدود شرق المحافظة بمياه السيول الجارفة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم ي تصريح لـ/ المعلومة/،ان” وديان الحدود الـ7 والتي من ابرزها ترلساق الكبير والصغير امتلات بالكامل بمياه السيول الجارفة المتدفقة منذ ساعات عدة بعد هطول امطار بمعدلات عالية جدا”.واضاف اكرم،ان” الوديان السبعة تستوعب مئات الملايين من الامتار المكعبة بكونها عميقة ومترامية الاطراف وتمتد لعدة كيلومترات في العمق”.وأوضح، أن “امتلاء الوديان يدلل على غزارة مياه السيول التي للاسف تذهب هدرا دون اي استفادة منها لعدم وجود سد عملاق قادر على استيعاب موجات السيول المتدفقة والتي تصل في كل مرة الى كل ملايين الامتار المكعبة”.وأشار اكرم الى انه “رغم السيول الجارفة والقوية الا انها لاتزال تحت السيطرة ولم تتضرر ايا من القرى الحدودية”.انتهى 25 ف

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