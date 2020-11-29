وطني السلة يلاعب لبنان في مواجهة صعبة

2020/11/29 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..يواجه المنتخب الوطني بكرة السلة، نظيره اللبناني في مواجهة صعبة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2021.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني انهى استعداداته لمواجهة لبنان اليوم ضمن التصفيات الاسيوية”.

واوضح ان “المباراة سيغيب عنها كل من علي حاتم وحسان علي وذوالفقار فاهم، لإصابتهم بفايروس كورونا، لكن المدرب حث لاعبيه على ضرورة التعويض بعد خسارة البحرين”.

يذكر ان المنتخب الوطني خسر امام البحرين يوم الجمعة الماضي ضمن ذات التصفيات.



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