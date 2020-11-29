دخول قافلة للتحالف الدولي غربي كوردستان

2020/11/29 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، انّ قافلة للتحالف الدولي ضد داعش دخلت غربي كوردستان قادمة من إقليم كوردستان.

وقال المرصد، انّ القافلة التي دخلت ريف محافظة الحسكة غربي كوردستان يوم السبت، ضمّت 35 شاحنةً محمّلة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرّافات وصهاريج محملّة بالوقود.

وبحسب المرصد، توجّهت القافلة نحو القواعد العسكرية للتحالف الدولي في ريف الحسكة.

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