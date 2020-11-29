كرميان.. اختتام بطولة اتحاد القوة الكوردستاني

وانتهت البطولة بفوز قاعة كابتن عباس وحصولها على ٦٦ نقطة وتليه قاعة مستر الأولمبية وحصولها على ٥١ نقطة وقاعة سبورت الأولمبية وحصولها على ٤٤ نقطة.
اما النتائج الفردية فكانت كالآتي :
وزن ٥٣ كغم
١- أرام رؤوف
٢- حيدر رؤوف
٣ حسن سيامند
وزن وزن ٥٩ كغم
١.أمجد حميد
٢ ديار حسن
٣ نبيل احمدوزن ٦٦ كغم
١ مرسل معين
٢- محمود عماد
٣- سرمد سليم
وزن ٧٤ كغم
١.كوران شريف
٢ احمد عيس
٣ سيف محمد
وزن ٨٣ كغم
١ سيامند حسن
٢ وحيد محمود
٣ محمد عبدالله
وزن ٩٣ كغم
١ هردي عمر
٢ على ستار
٣ مهند على
وزن ١٠٥ كغم
١ حسين عبدالرحمن
٢ سامر محمد
٣ وسام نوري
وزن ١٢٠ كغم
١ يوسف حسين
٢ احمد علي
٣ محمد عبد الرحمن
وزن ١٢٠ فمافوق
١ رامي سعيد
٢ سجاد طه
وفي ختام البطولة شكر الاتحاد المركزي للقوة في كوردستان الجهات الأمنية في منطقة كلار وكذلك مديرية الثقافة والفنون لتعاونهم مع الاتحاد لانجاح البطولة.
PUKmedia زيد محمود
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