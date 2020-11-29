وصول فريق أزمة الطوارئ إلى الناصرية

2020/11/29 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قارافاد مصدر امني، من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بوصول فريق أزمة الطوارئ الى قاعدة الامام علي الجوية، بالمحافظة.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "فريق أزمة الطوارئ لحماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، في محافظة ذي قار، وصل الى قاعدة الامام علي الجوية بالمحافظة".

وفي وقت سابق، توجه الفريق الذي شكله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة ذي قار، لمتابعة التوترات الأخيرة والصدامات بين متظاهرين في ساحة الحبوبي والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا يتألف من مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، توجه إلى محافظة ذي قار، لمتابعة أسباب التوترات والصدامات الأخيرة بين متظاهرين في ساحة الحبوبي والتي أسفرت عن 7 شهداء وأكثر من 40 جريح، بإطلاقات نارية".وقرر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاحد، تشكيل لجنة "فريق أزمة الطوارئ" لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة.وقال الكاظمي في بيان، "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".واضاف، انه "على ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

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