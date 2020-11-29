2020/11/29 | 12:25 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 29 نوفمبر 2020 | 12:14 مساءً | عدد القراءات : 13

مدرب نفط الوسط: الصدارة بعد انتهاء الجولة الخامسة من الدوري لا تعني شيء

أكد مدرب نفط الوسط جمال علي، أن الصدارة بعد انتهاء الجولة الخامسة من الدوري العراقي، لا تعني أي شيء، وأن على لاعبيه التركيز في المباريات المقبلة من الدوري.

ويحتل نفط الوسط، صدارة الترتيب بـ12 نقطة، بعد فوزه على أربيل في الجولة الخامسة.

وقال علي، في تصريحات صحفية: "الصدارة بعد مضي 5 جولات لا تعني تحقيق الطموحات، الأهم أن ننهي الدوري بالمركز الذي يناسب نفط الوسط.



المنافسة مازالت في بدايتها وعلينا التركيز على المباريات المقبلة".

وأشار "تنتظرنا مباريات مهمة متعاقبة ضد الشرطة، والنفط، والطلبة، والقوة الجوية.



4 مباريات متتالية ستعني لنا الكثير وعلينا أن نعد العدة لها للخروج بنتائج طيبة"، لافتا إلى أن نفط الوسط أثبت شخصيته في المباريات الماضية لكن مازال هناك بعض النقاط التي سنعمل على تصحيحها".

وبين "الفريق باشر اليوم تدريباته للجولة السادسة.



الوقت ضيق ولا يكفي أن نتوقف.



لدينا مباراة مهمة أمام الشرطة، طوينا صفحة مباراة اربيل وتركيزنا على الجولة المقبلة".

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