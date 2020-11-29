مصرف الرافدين يعلن سبب إغلاق فروعه في ذي قار بعد حديث عن ’تهديدات’!

2020/11/29 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

عزا مصرف الرافدين، الأحد، إغلاق فروعه في محافظة ذي قار إلى قرار فرض حظر التجوال.



وقال الناطق باسم المصرف وسام محمد لـ"ناس"، (29 تشرين الثاني 2020)، إن "مصرف الرافدين قرر تعطيل الدوام الرسمي في فرعيه بمركز مدينة الناصرية وبقية الأقضية بعد قرار قيادة شرطة المحافظة بتمديد حظر التجوال، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود تهديدات قد تطال فروع المصرف في صوبي الشامية والجزيرة".

وعقد قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء عودة الجابري مؤتمراً أمنياً، أمس السبت، وتقرر تمديد حظر التجوال الكامل والانتشار الأمني وتكثيف عمل المفارز والدوريات الثابتة والمتنقلة وإبداء المساعدة للحالات الإنسانية حفاظا على امن المحافظة واستقرارها.

وبالرغم من إعلان حالة حظر التجوال إلا أن الحركة طبيعية في الناصرية، ولم يتم تعطيل الدوام الرسمي، وجميع المصارف مفتوحة أمام المواطنين ما عدا مصرف الرافدين.

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