الدولار يواصل الارتفاع في العراق.. تعرف على الأسعار

2020/11/29 | 12:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الأحد ارتفاعاً جديداً.

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