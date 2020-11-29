الأعرجي: سنعيد الأمن ودرء الفتنة في ذي قار

2020/11/29 | 12:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم الأعرجي:

أهلنا في ذي قار، أيها السومريون النبلاء، كرامة ورجولة..



سنكون بينكم في مهمة وطنية، لنعيد بكم ألأمن والأمان، ودرء الفتنة، كونوا مع الوطن، مع العراق، ملاذنا جميعا، لنعبر المحنة، ونبني بلدنا..

سلاما ذي قار، والسلام على شبابها الواعي.

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