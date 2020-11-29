الكاظمي يشكل لجنة عليا لحماية المتظاهرين السلميين في ذي قار

2020/11/29 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا وفق أمر ديواني رقم ثلاثمئة وتسعة عشر بعنوان “فريق أزمة الطوارئ” على خلفية أحداث محافظة ي قار.

وأكد الكاظمي في بيان، أن اللجنة لها صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق.

ويرأس اللجنة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، واللواء الركن سعيد نعيم عن العمليات المشتركة، واللواء الركن عماد مجهول قائد عمليات سومر، الى جانب اللواء عودة سالم قائد شرطة ذي قار.

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