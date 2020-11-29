2020/11/29 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قيل قليل، اجتماع الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، مع حركة التغيير، في منطقة دباشان بمدينة السليمانية.

واستقبل بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي، وفدا من حركة التغيير برئاسة عمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير وعدد من القياديين في الحركة.

ويناقش الاجتماع الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور..اجتماع الاتحاد الوطني مع حركة التغيير) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور..اجتماع الاتحاد الوطني مع حركة التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).