انطلاق الحملة الوطنية للتقليح ضد شلل الاطفال

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الاطفال والامراض الموسمية الاخرى.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الحملة الوطنية لتقليح الاطفال ستنفذ عن طريق 1078 فريقاً طبياً في جميع مناطق اقليم كوردستان وباشراف من 170 طبيباً مختصاً، كما تم تخصيص 286 سيارة لتنفيذ الحملة الوطنية لمنح اللقاحات المضادة للفيروسات والامراض الموسمية للاطفال.

واضاف: ان الحملة تستمر لمدة 5 ايام وستشمل 232 الف و751 طفلا اعمارهم تترواح بين يوم واحد ولغاية 5 سنوات، مشيرا الى ان منطمة الصحة العالمية والهلال الاحمر قدمتا مساعدات لوزارة الصحة في مجال توفير اللقاحات اللازمة لتنفيذ الحملة.

PUKmedia خاص ‌

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