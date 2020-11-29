شرطة واسط تصدر بياناً بعد الأحداث التي شهدتها ساحة التظاهرات يوم أمس وتوجه دعوة للمتظاهرين

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

اصدرت مديرية شرطة محافظة واسط، الأحد، (29 تشرين الثاني، 2020)، بياناً بعد الأحداث التي شهدتها ساحة التظاهرات في المحافظة يوم أمس، فيما وجهت دعوة للمتظاهرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال عدم المساس بمقدرات الدولة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال قسم الإعلام في المديرية في البيان الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "ما جرى يوم امس من تداعيات وتصعيد لم نرتضيه نحن كجهة أمنية تحاول جاهدةّ أن توفر الأمن في ربوع المحافظة، ولم يرتضيه الشارع الواسطي من ابناء المحافظة المتمثلة بساداتها وشيوخها ووجهائها ومثقفيها وفنانيها وجميع شرائح المجتمع والتي انتجت عن احداث مؤسفة ادت الى انتحار مواطن واصابة العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة واسط".

واضاف البيان أن "احداث يوم أمس تسببت بتضرر الاليات من رشق بعض المتظاهرين بالطوب والحجارة"، مبينا أن "كل تلك التداعيات الخطيرة الا اننا التزمنا بأوامر وتوجيهات وزارتنا الموقرة والتي نصت على رباطة الجأش والتحلي بالصبر وعدم الانجرار الى التصرفات الفردية وعملنا على اماطة الاذى عن اخواننا المتظاهرين كونهم من ابناء جلدتنا وكلانا من ابناء المحافظة التي طالما كان السلام والامن تيجانها".

وتابع :"من هذا المنبر نخاطب الاخوة المتظاهرين السلميين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال عدم المساس بمقدرات الدولة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة كونها ملك الشعب وليس ملك جهة معينة".

واشار البيان إلى أنه "نحن كمؤسسة امنية عاهدنا الله والوطن والشعب ان نصون الامانة وان نضحي بالغالي والنفيس من أجل ان نوفر الامن لواسط العزيزة ولن نسمح للعابثين او لمن يحاول زعزعة الامن وسنتصدى لكل من ينكل بسيادة العراق ويخترق قوانينه".

ولفت إلى أن "أبواب مديريتنا مفتوحة على مصراعيها لاستقبال الجميع دون تمييز طائفي او عرقي او طبقي نلبي لكم كل متطلباتكم وسعى لتوحيد الصفوف خدمة لواسط واهلها الطيبين".

وكانت القوات الامنية، فرضت أمس السبت، حظراً للتجوال في محافظة واسط.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطة محافظة واسط فرضت حظراً للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر".

وافاد مصدر أمني من محافظة واسط، أمس السبت، بوفاة متظاهر متأثراً بحروق، إثر إقدامه على إحراق نفسه في وقت مبكر من فجر السبت.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهر الذي أقدم على إحراق نفسه، في وقت مبكر من فجر السبت، في ساحة اعتصام محافظة واسط، إثر تحرك القوات الأمنية نحو الساحة لرفع خيام الاعتصام، توفي ظهر السبت".

وأضاف، أن "المتظاهر توفي في المستشفى نتيجة تأثره بمضاعفات الحرق".

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