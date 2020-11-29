بالوثيقة.. الفياض يعين قائداً لعمليات بغداد للحشد الشعبي

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأحد، أمرا إداريا بتعيين حسين عبد العباس هليل قائد لعمليات بغداد للحشد الشعبي.

ونص الأمر بالأول على تعيين هليل على ملاك الهيئة ومن ثم تكليفه بمهام قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي.

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