تواصل عودة النازحين لقره باغ.. وفرنسا تريد “حماية تراث الأرمن”

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتتواصل عملية عودة النازحين إلى مناطقهم في إقليم “قره باغ” الذي استعادته أذربيجان، فيما تستمر عمليات المراقبة الروسية وفق الاتفاق الأخير لوقف القتال.وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولي، إنها زادت من موظفيها هناك بسبب حجم العمل الكبير هناك.وعلى صعيد سياسي، أبدت فرنسا استعدادها للمساعدة في “حماية التراث الديني والثقافي والتاريخي الأرمني”، في تصريح …

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