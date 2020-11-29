الكهرباء توضح اسباب انخفاض التجهيز

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعزت وزارة الكهرباء اسباب ازدياد ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات الى انحسار الكميات المجهزة من الغاز الايراني لتشغيل عدد من المحطات التوليدية واجراء اعمال الصيانة الدورية لعدد من الوحدات استعدادا لموسم الصيف المقبل، اضافة الى استهداف ابراج نقل الطاقة في المناطق الشمالية.وفي غضون ذلك، اعلنت الوزارة مباشرتها بحملة كبيرة لابدال المحولات المعطوبة …

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