بافل طالباني : الاتحاد الوطني لاعلم لديه بالعقد النفطي لمدة 50 عاما بين الاقليم وتركيا

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني :" ان الاتحاد الوطني لديه معلومات بشأن الملف النفطي في الإقليم، لكن لا علم لديه بعقد الخمسين عاما مع تركيا ".وقال طالباني في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الوطني الكردستاني، على علم ، الى حد ما بالملف النفطي، لكن لا يعلم بخصوص مسألة عقد الـ 50 عاما مع تركيا" ، مضيفا انه :" تم تشكيل لجنة من ثلاث شخصيات لمتابعة كافة الأمور غير القانونية التي تحدث في المنافذ الحدودية لاقليم كردستان".وكان نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان، كشف منتصف الشهر الجاري للمرة الاولى ، عن اتفاق نفطي لمدة 50 عاما مع تركيا، لكنه قال ان هذا الاتفاق لن يؤثر على اتفاق اربيل مع بغداد بشأن النفط./إنتهى

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