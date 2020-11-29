اسف اممي لفقدان الارواح والاصابات بين المتظاهرين العراقيين

2020/11/29 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عبرت البعثة الاممية في العراق / يونامي/ عن اسفها لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين.واعربت البعثة في بيان عن ادانتها للعنف الذي وقع مؤخراً،واسفها لفقدان الارواح والاصابات بين المتظاهرين العراقيين.ودعت الى الهدوء وحث السلطات على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي اعمال العنف.وشهدت ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مواجهات بين متظاهري الساحة ومجاميع اخرى ادت الى عشرات الضحايا والمصابين./انتهى3

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