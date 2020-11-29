"استعادها الفضائيون؟".. اختفاء الكتلة المعدنية المثيرة للجدل "في ظروف غامضة"

2020/11/29 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون، السبت، إن الكتلة المستطيلة اللامعة التي عثر عليها عاملون بإدارة السلامة العامة بولاية يوتا الأسبوع الماضي "اختفت في ظروف غامضة".

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