البرلمان الإيراني يصوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

2020/11/29 | 12:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

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