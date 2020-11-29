رئيس هيئة المنافذ الحدودية: الأيام المقبلة ستشهد إجراءات رادعة ضد الفاسدين

2020/11/29 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم دعماً غير محدود للمنافذ الحدودية.

وقال الوائلي في تصريحات صحفية، إن الحكومة وضعت خططاً مدروسة للحد من دخول المواد الممنوعة من المعابر غير الرسمية، لافتا الى أن الكاظمي وافق على مقترح إنشاء مكتب للتنسيق مع إقليم كردستان.

وبين أن للحكومة خطوات لإحكام السيطرة على منافذ إقليم كردستان وتوحيد التعرفة الكمركية، موضحا أن القوات الأمنية هي من تسيطر على المنافذ الحدودية.وأضاف رئيس الهيئة، أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات تطويرية للمنافذ الحدودية، وإجراءات رادعة بحق الفاسدين.

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