برشلونة يسعى لتصحيح مساره في مواجهة اوساسونا

2020/11/29 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستضيف نادي برشلونة منافسه أوساسونا بإستاد كامب نو، ضمن مباريات الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

واصل فريق برشلونة تراجعه في “الليغا” بالموسم الحالي 2020-2021، بعدما خسر أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0-1، في المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ليتراجع الفريق الكاتالوني، ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف ريال سوسيداد صاحب نفس الرصيد من النقاط.

ويحتل برشلونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات فقط، ويحل أوساسونا في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

ويبحث برشلونة الجريح عن العودة لمكانته الطبيعية في المراكز الأولى، بعد الأداء المتذبذب الذي يقدمه في مسابقة الدوري، حيث فقد البارسا 19 نقطة من أصل 30، هذا الأمر يبدو غريباً هذا الموسم، فعل يدرك رونالد كومان الأخطاء السابقة العمل على تصحيحها، هذا ما ستبوح به الجولات المقبلة.

ويعلم برشلونة جيداً مدى صعوبة المباراة، وأن أوساسونا ليس بالفريق السهل، ويعمل برشلونا حالياً على تقديم آداءً جيداً كما يفعل في المسابقة الأوروبية، حيث أنه لم يخسر في أي مباراة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى أوساسونا لكسب العلامة الكاملة للتقدم أماماً في جدول الترتيب لتحين مكانته، فهو يحتل المركز 14 حالياً برصيد 11 نقطة من أصل 10 لقاءات.



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