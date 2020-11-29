العمل النيابية تناقش آليات تنفيذ قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي

2020/11/29 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت لجنة العمل النيابية , الاحد , عن استضافة ممثليين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثليين عن اتحادات ونقابات العمال والصناعات العراقية لمناقشة اليات تنفيذ قانون التقاعد والضمان الأجتماعي وتقاعد العمال الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً.وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة استضافت ممثليين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثليين عن اتحادات ونقابات العمال والصناعات العراقية لمناقشة اليات تنفيذ قانون التقاعد والضمان الأجتماعي وتقاعد العمال الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً”.وأضاف عرب، أن “اللجنة اكدت على ضرورة انصاف هذه الشريحة المعدومة في المجتمع وأنصافهم”، مشيرا الى أن “الجلسة شهدت مناقشة اهم الفقرات المدرجه في المشروع التي من شأنها أن تخدم قطاع العمال في العراق”.وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن قانون الضمان الجديد سيكون اكثر انصافا للطبقة العاملة، مشيرة الى انها ماضية في تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين.



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