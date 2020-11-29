إيران تعلن توصلها إلى معلومات

2020/11/29 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان

الإيراني، الأحد، أن التحقيقات الأولية

تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال

العالم النووي فخري زادة.

وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل

عموئي، خلال اجتماع مغلق للبرلمان

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