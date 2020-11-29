شاهد بالصور: بأجواء استثنائية.. لقطات من المدارس العراقية في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد

2020/11/29 | 13:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت المدارس في محافظات عراقية عدة، انطلاق اليوم الاول من العام الدراسي الجديد، مع مراعاة الاجراءات الوقائية للطلبة.

واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، جوانب من بدء العام الدراسي الجديد في مدارس العراق ولاسيما المراحل الابتدائية حيث اظهر التلاميذ التزامًا واضحًا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والكفوف البلاستيكية.

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