المالية النيابية تطرح توصيات من ثلاثة محاور

2020/11/29 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - نور الزيدي

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن التوصيات الخاصة بها، التي تتمثل بحزمة من الإصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، مؤكدة أن الورقة البيضاء فيها إصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين.

وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "التوصيات الخاصة بورقة اللجنة المالية تتمثل بحزمة من الاصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الايرادات وترشيد او تخفيض النفقات والثاني يتعلق باعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق".

وأضاف أن" الورقة البيضاء تحتاج الى ارادة وجرأة وإدارة متخصصة"، مبيناً أن " العوائق التي تعترض الورقة البيضاء تتمثل بجوانب سياسية وأمنية واخرى تتعلق بالفساد، كون الورقة تستهدف اصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين".

وأشار إلى أن" اللجنة المالية تحتاج أكثر من شهر في الأقل، لإقرار الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021 ".

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